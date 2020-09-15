Варшава, , 11:24 — REGNUM Документы, необходимые для привлечения к ответственности в международном суде в Гааге президента Белоруссии Александра Лукашенко и его близкого окружения, готовит группа иностранных адвокатов. Об этом 15 сентября заявил незарегистрированный на выборах президента Белоруссии в нынешнем году экс-кандидат Валерий Цепкало на своем YouTube-канале.

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«Эти документы и факты будут представлены в международных судах … Эти все факты будут представлены в международном суде в Гааге … У нас уже есть группа зарубежных юристов, которые готовят все необходимые документы», — сказал Цепкало.

Как рассказал белорусский оппозиционер, в настоящее время идет сбор свидетельств граждан республики, пострадавших в ходе несанкционированных протестных акций, начавшихся в Белоруссии после выборов президента.

Также, как считает Цепкало, в случае, если будут введены персональные санкции в отношении белорусского президента Александра Лукашенко и его семьи, этого будет более чем достаточно. По словам оппозиционера, данные санкции также должны касаться экономических фондов и коммерческих компаний, проводящих транзакции якобы «по доверительному управлению со стороны Лукашенко».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вопрос о размещении российских военных баз в Белоруссии не поднимался в ходе прошедших в Сочи переговоров президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.