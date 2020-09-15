Вашингтон, , 10:58 — REGNUM К тщательному расследованию инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, который, как утверждает Германия, был отравлен ядом из группы «Новичок», должно быть привлечено максимальное число стран. Об этом сегодня, 15 сентября, в интервью радиостанции France Inter заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

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Он подчеркнул свою обеспокоенность делом оппозиционера.

«Это требует тщательного и всестороннего расследования, — отметил Помпео. — Мы будем просить, чтобы все страны участвовали в установлении того, как это отравление могло произойти, и как подобные события вообще могут происходить».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с российским блогером Алексеем Навальным, который проходит лечение в одной из клиник Германии якобы от отравления, Россия должна получить от германской стороны все материалы, касающиеся этого инцидента.

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Напомним, оппозиционер Навальный был госпитализирован в больницу в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолёта. Затем он был переведён на лечение в Германию. В правительстве ФРГ заявили, что ранее три лаборатории независимо друг от друга якобы выявили в пробах блогера следы нервно-паралитического боевого вещества группы «Новичок». В свою очередь главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявлял, что причиной ухудшения состояния здоровья Навального точно стало не вещество из группы «Новичок». Его следов в организме пациента российские медики не обнаружили.