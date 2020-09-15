Киев, , 10:57 — REGNUM Фракция «Слуга народа» в Верховной раде проведет специальное заседание для обсуждения возможности внесения изменений в постановление о местных выборах.

Об этом в эфире одного из телеканалов Украины заявил вечером 14 сентября глава фракции Давид Арахамия.

«Мы будем иметь отдельное заседание фракции по этому вопросу… Пригласили господина Резникова (вице-премьер-министр Украины по «деоккупации» Алексей Резников — ред.), потому что он непосредственный участник этих переговоров — для того, чтобы внести полную ясность в этот вопрос», — заявил Арахамия.

Вместе с тем, соратник Зеленского признал, что многие депутаты Рады воспринимают факт такой дискуссии, как доказательство того, что власти Украины двигаются по указанию «господина Козака» (заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака — ред.)

«С одной стороны — заявление Козака о согласии Украины внести изменения в постановление о местных выборах является чисто политическим заявлением. А с другой стороны — если мы это проголосуем, это разблокирует многие другие процессы на пути к миру, нормандской встречи и так далее. И надо сейчас выбирать», — резюмировал Арахамия.

Когда состоится заседание фракции, заявлено не было.

ИА REGNUM напоминает, что сразу после принятия в июле Радой постановления о проведении местных выборов на Украине Россия и республики Донбасса заявили, что документ в нынешнем виде противоречит Минским соглашениям по урегулированию конфликта. В ходе переговоров контактной группы ее участники постоянно ставили перед Украиной соответствующий вопрос.

По итогам переговоров советников «нормандского формата» 11 сентября в Берлине Дмитрий Козак заявил, что Верховная рада рассмотрит постановление, корректирующее документ по местным выборам. В Киеве же заявили, что украинская сторона ничего никому не обещала, а лишь «проинформировала» других участников встречи о наличии такого постановления, которым могут внести изменения в уже принятое постановление о местных выборах.