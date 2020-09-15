Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилуэлл заявил, что государство никогда не просило страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая Индонезию, встать на чью-либо сторону, сообщает Antara.

«Мы слышали от друзей стран-членов АСЕАН о нежелании вставать на чью-либо сторону Китая или США. Что касается США, мы никогда не навязывали им выбор и не хотим чего-то подобного», — заявил Дэвид Стилуэлл.

По его словам, страны АСЕАН хотят занять нейтральную позицию в вопросе взаимодействия США и Китая в регионе, но КНР часто просил страны АСЕАН встать на чью-либо сторону.

«Сотрудничество со странами-членами АСЕАН должно принести стабильность и мир в регионе, а также принести положительные результаты. И США этого хотят», — отметил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана.

Как сообщало ИА REGNUM, усилия посольства Индонезии в Риме позволили выявить возможности и дальнейшие конкретные шаги по проникновению индонезийской продукции на итальянский рынок.

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