Новосибирск, , 10:52 — REGNUM В Новосибирске трое самовыдвиженцев, избранных в горсовет, написали заявления о вступлении во фракцию «Единая Россия». Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на спикера шестого созыва совета депутатов города, переизбравшегося на новый срок, Дмитрия Асанцева.

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По словам Асанцева, это позволит партии сформировать большинство в городском парламенте.

Напомним, что ранее победитель состоявшихся 13 сентября выборов депутатов горсовета Новосибирска самовыдвиженец Александр Савельев заявил, что намерен вступить во фракцию «Единая Россия».

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Отметим, что в состав горсовета седьмого созыва вошли 23 представителя «Единой России», у КПРФ восемь мест, ЛДПР получила четыре мандата, по одному депутату в горсовете Новосибирска появится у партий «Родина» и «Зелёные». В 14 округах победу одержали самовыдвиженцы. Пятеро из них — представители «Коалиции 2020».