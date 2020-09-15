Москва, , 10:51 — REGNUM Берлин целенаправленно и оголтело рвёт ткань германско-российских связей, и уговорами не поможешь, а вот жёсткие жесты — это именно то, что нужно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 15 сентября, комментируя сообщения об отмене визита главы МИД России Сергея Лаврова в Германию.

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, визит должен был состояться 15 сентября, о его отмене в МИД сообщили 14 сентября.

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«Отмена визита нашего министра иностранных дел в Берлин — это правильный жест, жесткий сигнал немцам. Причём, подчеркну, не только Берлину, не только германскому политическому классу, но всем немцам. Нормальные немцы станут более требовательны к своему правительству в том, что касается стиля ведения дел с Россией. Немцы со смещённым сознанием, надеюсь, хотя бы просто задумаются.