Москва, , 10:40 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Соглашение предусматривает минимальный набор стандартных мер, подлежащих принятию государством порта при заходе иностранных судов в порт или их стоянке в порту. Список назначенных портов сторона передает Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для опубликования.

Реализация мер, предусмотренных соглашением, будет способствовать укреплению регионального и международного сотрудничества в противодействии незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу, препятствовать поступлению незаконно добытых (выловленных) водных биологических ресурсов на международные и национальные рынки, отмечают в правительстве.