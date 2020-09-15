Токио, , 10:36 — REGNUM Перестановки в руководстве правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) провел её новый председатель и будущий премьер-министр Ёсихидэ Суга. Об этом сообщает 15 сентября японское общественное телевидение.

Так, Суга назначил бывшего министра образования Японии Хакубуна Симомуру главой политического совета партии. Ранее политсовет возглавлял экс-глава МИД и недавний претендент на пост главы правительства Фумио Кисида.

При этом Суга оставил генеральным секретарем партии Тосихиро Никая, который помогал ему с избранием на пост председателя ЛДП. Никай является генсеком партии с 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о намерении покинуть свой пост. На съезде ЛДП 14 сентября новым председателем избрали Ёсихидэ Сугу, 16 сентября его утвердят в качестве нового премьер-министра.

Читайте также: Японию ждут перемены: Суга рассказал о новом правительстве