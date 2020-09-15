Париж, , 10:43 — REGNUM Официальный Париж поздравил Израиль и Бахрейн с заключением соглашения о нормализации отношений. Об этом заявила 15 сентября официальный представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль, слова которой обнародованы на сайте внешнеполитического ведомства.

«Франция поздравляет Королевство Бахрейн и Израиль с установлением дипломатических отношений», — заявила дипломат.

«Необходимо, чтобы отказ от планов присоединения палестинских территорий стал окончательным и чтобы прямые переговоры между Израилем и Палестиной продолжились с целью формирования жизнеспособных государств», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября премьер-министр Израиль Биньямина Нетаньяху объявил, что Израиль достиг соглашения с Бахрейном — ещё одной арабской страной.

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