Ханты-Мансийск, , 10:14 — REGNUM Правительство Югры будет сформировано в течение трёх месяцев. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

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Губернатор Югры Наталья Комарова подписала соответствующее распоряжение. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа продолжает действовать до формирования нового состава.

Руководителю аппарата губернатора Анатолию Уткину и первому заместителю главы региона Алексею Шипилову поручено до 21 сентября 2020 года внести предложения по персональному составу высшего органа власти ХМАО.

Напомним, Наталья Комарова переизбрана губернатором ХМАО 13 сентября 2020 года депутатами регионального парламента.