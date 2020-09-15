Пермь, , 10:07 — REGNUM В Пермском крае станет вакантной должность заместителя председателя краевого правитульства по вопросам тарифного регулирования и жилищно-коммунального хозяйства в связи с победой Антона Удальева на выборах Заксобрания по округу № 17.

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Согласно информации, опубликованной на портале крайизбиркома Удальев набрал больше всех голосов избирателей. На депутатский мандат претендовали четверо. По итогам избирательной кампании за Удальева («Единая Россия») проголосовали 9 779 избирателей, за Ирину Злобину («Справедливая Россия») — 5 975 избирателей, за Марата Галимуллина (КПРФ) — 1 388 человек, за Алексея Баландина (ЛДПР) — 1303.

Теперь Антон Удальев должен покинуть госслужбу. Напомним, он является зампредом краевого правительства с апреля 2017 года.

По данным ura.ru, пост может занять министр ЖКХ края Андрей Кокарев, и.о. министра тарифного регулирования и энергетики края Елена Денисова или глава Инспекции Госжилнадзора Пермского края Александр Евсюков.

Напомним, 13 сентября в Прикамье завершилась губернаторские выборы, 23 муниципальных избирательных кампании и довыборы депутатов Заксобрания по трем округам.

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