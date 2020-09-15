Киев, , 10:08 — REGNUM Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артём Сытник обладает сомнительной легитимностью. Об этом заявил представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский в эфире телеканала «Право ТВ».

Он рассказал, что указ о назначении Сытника главой НАБУ потерял свою силу сразу после решения Конституционного суда.

«С момента принятия решения Конституционным судом Украины акт, который обжаловался, теряет юридическую силу… с момента принятия решения никаких правоотношений быть в принципе не может», — отметил чиновник.

Вениславский добавил, что любые действия, совершённые Сытником на посту директора НАБУ, после решения Конституционного суда «будут, очевидно, сомнительно легитимными».

Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал незаконным назначение на пост главы НАБУ Артёма Сытника, однако чиновник отказался выполнять решение суда и не ушёл в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обратился в правоохранительные органы с требованием наказать Сытника за присвоение полномочий.

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