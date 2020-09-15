Биробиджан, , 10:05 — REGNUM Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, генерал-лейтенант полиции Юрий Валяев станет членом Совета Федерации от Еврейской автономной области.

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Победивший 13 сентября на выборах губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн предложит Валяеву стать сенатором от исполнительной власти области.

«Я буду предлагать эту должность Валяеву Юрию Константиновичу», — цитирует Гольдштейна ТАСС.

Юрий Валяев начинал карьеру в органах внутренних дел с работы инспектором уголовного розыска по профилактической службе ОВД Октябрьского райисполкома Барнаула. В 1985 году он был назначен на должность заместителя начальника отделения уголовного розыска. Через четыре года Валяев возглавил городское отделение милиции ОВД Октябрьского райисполкома Барнаула. В 1993 году он был назначен на должность начальника Ленинского районного отдела внутренних дел. В 1997 году Валяев получил пост заместителя начальника УВД Барнаула, а в 1999 году стал заместителем начальника УВД Алтайского края. В 2002 году стал министром внутренних дел Алтая. В 2011 году указом президента был назначен на должность начальника Главного управления МВД России по Пермскому краю, а в 2014 году он стал начальником Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших в единый голосования 13 сентября досрочных выборах губернатора Еврейской автономной области победил кандидат от «Единой России» бывший сенатор, врио главы региона Ростислав Гольдштейн, за него проголосовали 76 274 избирателя, или 82,5%.