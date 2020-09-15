Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Изменение рекомендаций по вынесению приговора экс-советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну стало поводом для проверки, начатой министерством юстиции США. Разбирательство проводит генеральный инспектор минюста, сообщает агентство Reuters.

В феврале 2020 года суд признал Стоуна виновным в даче ложных показаний, попытках помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивании свидетеля. Он должен был отправиться в тюрьму на три года и четыре месяца, однако в июле президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании бывшего советника и назвал его «жертвой лжи о сговоре с Россией».

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Ещё в феврале Трамп раскритиковал рекомендацию гособвинения о тюремном сроке для Стоуна. Днём позже минюст в новом ходатайстве просил для Стоуна более мягкий срок. Перед пересмотром рекомендации о приговоре все четыре федеральных прокурора, подписавшие первое ходатайство, взяли самоотвод. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Трамп злоупотребил своей властью, однако глава США опроверг своё влияние на процесс.

В июне помощник прокурора штата Мэриленд Аарон Зелински заявил, что на прокуроров надавило руководство минюста. NBC отмечает, что разбирательство проводится именно в связи с показаниями Зелински.