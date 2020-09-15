Нью-Йорк, США, , 10:06 — REGNUM Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США должно быть решено этими двумя странами, однако оно в интересах всего мира. Об этом 15 сентября заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Я призываю как Соединенные Штаты, так и Российскую Федерацию помнить, что оно (продление договора СНВ-3) выгодно не только для их безопасности, но и для безопасности всех стран, для глобальной стабильности, ведь последствия применения ядерного оружия были бы глобальными», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Гутерреш подчеркнул, что вопрос о продлении договора СНВ-3 должны решить Россия и США и призвал стороны данного договора продлить его на срок в пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин также выступил с предложением о продлении договора СНВ-3 на срок в пять лет без предварительных условий.