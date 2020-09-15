Джакарта, , 09:56 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин призвал студентов не упускать возможности получить высшее образование, сообщает Kompas.

По его словам, число жителей Индонезии, имеющих возможность продолжить учиться, все еще очень ограничено, около 10%.

«Почти 90% не имеют высшего образования», — отметил Мааруф Амин.

По последним данным, из 137,91 млн человек в возрасте 15 лет и старше, только 14,2 млн получили высшее образование.

«Не упускайте возможность получить высшее образование», — заявил Мааруф Амин.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан получил указание от президента страны Джоко Видодо сосредоточить внимание на борьбе с COVID-19 в девяти провинциях.

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