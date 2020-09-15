Нью-Йорк, США, , 09:52 — REGNUM С настоятельным призывом к России и США как можно быстрее договорится и продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Я приветствую недавние переговоры между Соединенными Штатами и Российской Федерацией в Вене и настоятельно призываю обе стороны договориться о скорейших шагах для продления действия договора на полные пять лет», — заявил он в интервью РИА Новости.

Также генсек ООН отметил, что такое продление СНВ-3 в настоящее время является одним из самых неотложных приоритетов в сфере разоружения и международной безопасности, который будет давать гарантию того, что «поддающиеся проверке ограничения двух крупнейших ядерных арсеналов мира сохраняются».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что договор СНВ-3 должен быть продлён США и Россией даже при неучастии в нём Китая.