* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Утверждения о готовности России платить афганским боевикам за убийства военнослужащих западной коалиции не подкреплены доказательствами. Об этом заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи 14 сентября в эфире телекомпании NBC.

Он отметил, что вопрос пока не закрыт, и поиск доказательств продолжается. Однако сам генерал таковых не видел.

«Это не было доказано на том уровне определенности, который удовлетворяет меня», — сказал глава СЕНТКОМ.

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Напомним, в июне в газете New York Times вышла статья о том, что российская военная разведка якобы предлагала боевикам в Афганистане, связанным с радикальным исламистским движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вознаграждение за уничтожение военных США. Генерал Маккензи позднее заявил об отсутствии доказательств этого.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле и российском МИД утверждения американского издания назвали ложью.

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