Джакарта, , 09:28 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан получил указание от президента страны Джоко Видодо сосредоточить внимание на борьбе с COVID-19 в девяти провинциях, сообщает Antara.

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«Президент распорядился, чтобы в течение двух недель мы смогли достичь трех целей, а именно сократить количество ежедневных случаев заболевания, увеличить скорость выздоровления и снизить уровень смертности», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь целевой группы по борьбе с пандемией в Индонезии Рейса Брото Асморо заявила, что коэффициент заполнения коек в больницах по всей Индонезии по-прежнему соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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