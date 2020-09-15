Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера негативным образом отразилось на взаимодействии Вашингтона и Москвы и не позволило президенту страны Дональду Трампу выстроить хорошие отношения с Россией. Такое заявление главы Белого дома приводится в новой книге журналиста, члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда под названием «Ярость», которая посвящена американскому лидеру.

Отмечается, что Трамп очень сожалеет об этом.

«Мы могли совершить такие великолепные дела с Россией, но это фальшивое расследование по России, которое, как теперь выяснилось, было начато путем обмана, с корыстной целью и нелегально, помешало нам», — цитирует ТАСС выдержки из книги.

По словам главы Белого дома, сожаления по этому поводу выражал и президент РФ Владимир Путин в ходе одной из встреч.

Как сообщало ИА REGNUM, независимое расследование возможного «российского вмешательства» в выборы в США в 2016 году было начато специальном прокурором Робертом Мюллером в мае 2017 года. Команде Дональда Трампа приписывался «сговор с Москвой», в результате которого стало возможным его избрание президентом США. Однако Мюллеру так и не удалось в ходе почти двухлетнего расследования найти доказательства сговора или координации президента США и его команды с Россией во время предвыборной кампании.

29 мая Роберт Мюллер после выступления с официальным заявлением относительно «российского расследования» объявил, что уходит в отставку.