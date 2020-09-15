Вашингтон, 15 сентября 2020, 09:15 — REGNUM Посольство России в Соединенных Штатах призвало коллег из Вашингтона не раздувать антироссийские настроения в обществе. Соответствующее заявление опубликована странице диппредставительства в Facebook.
Таким образом посольство заявление главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя о российской «угрозе».
Российское диппредставительство подчеркнуло, что такие заявления Вашингтон делает «на фоне продолжительных затратных усилий США по совершенствованию собственного ядерного оружия». Такие действия американской стороны повышают риск эскалации.
В посольстве уточнили, что двум странам необходимо «сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности».
Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе 47 летательных аппаратов иностранных государств (41 самолёт-разведчик и шесть БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
Читайте также: Разведку у границ России вели 41 самолёт-шпион и шесть беспилотников