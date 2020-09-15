Киев, , 09:12 — REGNUM В украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе появится новая должность. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 14 сентября в эфире телеканала ICTV.

«Будет введена такая должность пресс-секретаря, спикера украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе, заданием которого будет фокусировать все сигналы «in one voice» — от имени украинской делегации», — рассказал он.

Резников отметил, что решение уже принято, в данный момент идёт поиск кандидатуры на должность спикера. По его словам, раньше общество мало знало о работе ТКГ, поскольку о ней рассказывали «достаточно сухие информационные сообщения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ходе ближайшего заседания ТКГ будет рассмотрен вопрос об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

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