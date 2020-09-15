Уфа, , 09:08 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил членов избирательных комиссий за проведение чистых выборов в регионе. Об этом он сообщил 15 сентября на оперативном совещании в правительстве республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

По его словам, сейчас общество стало очень чувствительным к различным нарушениям и любым попыткам злоупотребления на избирательных участках. Уже не проходят какие-либо обманы, вбросы. По мнению многих старожилов, эти выборы были одними из самых чистых. Поэтому нужно идти и дальше по этому пути: все вопросы должны решаться оперативно.

Ранее председатель центральной избирательной комиссии Башкирии Макаренко Илона сообщила, что в Башкирии на некоторых территориях складывалось впечатление, что некоторые лица специально приезжали для подготовки провокаций на выборах и дискредитации системы.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в Башкирии прошли на высоком уровне — ЦИК