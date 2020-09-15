Село Тоцкое, Оренбургская область, , 09:03 — REGNUM В Оренбургской области военные провели учения на базе Тоцкого полигона. Разведчики учились взаимодействовать с авиацией в тылу «врага», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Согласно сценарию, в тыл «противника» разведчиков доставили вертолеты Ми-8. Разведгруппы совершили маршбросок протяженностью 18 км. В тылу военные отработали навыки длительной маскировки и передачи сигнала по защищенным каналам связи военным летчикам.

Основной задачей стало обеспечение скрытности при выполнении заданий. В учениях участвовало более 500 военнослужащих.