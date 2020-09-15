Джакарта, , 08:39 — REGNUM Пресс-секретарь целевой группы по борьбе с пандемией в Индонезии Рейса Брото Асморо заявила, что коэффициент заполнения коек в больницах по всей Индонезии по-прежнему соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Kompas.

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Издание отмечает, что ВОЗ требует, чтобы больницы страны предвидели рост числа носителей SARS-CoV-2 на 20%.

Рейса Брото Асморо надеется, что всплеска числа заболевших не произойдет и подготовленные больничные места не понадобятся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии заместитель начальника полиции, генеральный комиссар Гатот Эдди Прамоно отрицает информацию о том, что полиция хотела вербовать головорезов для обеспечения соблюдения санитарного протокола.

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