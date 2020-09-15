Вена, , 08:44 — REGNUM Главным приоритетом для президента Украины Владимира Зеленского является прекращение войны на Украине и «возвращение» утраченных территорий. Об этом Зеленский заявил 14 сентября в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

Президент Украины отметил, что достичь поставленных целей непросто, хотя многое уже сделано.

«Мы вернули 140 человек из плена. Мы развели войска, там больше не стреляют, почти никто не погибает. За исключением одной смерти, потерь в течение семи недель больше не было. Это все видят, и Европа тоже это видит», — рассказал он.

Зеленский заявил, что власти Донбасса якобы сажают в тюрьмы людей, «поскольку они отмечают такие праздники, как День независимости Украины», а также «в душе являются украинцами». Никаких доказательств президент Украины не привёл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский подписал стратегию национальной безопасности Украины. Она предусматривает «отстаивание независимости и государственного суверенитета, восстановление территориальной целостности в пределах международно признанной границы страны, общественное развитие».

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Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после того, как в Киеве произошёл государственный переворот. Новый режим направил армию и банды «добровольцев» на подавление Донбасса, жители которого не признали итогов госпереворота и выступили за федерализацию страны.

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