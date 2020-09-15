Вена, 15 сентября 2020, 08:44 — REGNUM Главным приоритетом для президента Украины Владимира Зеленского является прекращение войны на Украине и «возвращение» утраченных территорий. Об этом Зеленский заявил 14 сентября в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.
Президент Украины отметил, что достичь поставленных целей непросто, хотя многое уже сделано.
Зеленский заявил, что власти Донбасса якобы сажают в тюрьмы людей, «поскольку они отмечают такие праздники, как День независимости Украины», а также «в душе являются украинцами». Никаких доказательств президент Украины не привёл.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский подписал стратегию национальной безопасности Украины. Она предусматривает «отстаивание независимости и государственного суверенитета, восстановление территориальной целостности в пределах международно признанной границы страны, общественное развитие».
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Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после того, как в Киеве произошёл государственный переворот. Новый режим направил армию и банды «добровольцев» на подавление Донбасса, жители которого не признали итогов госпереворота и выступили за федерализацию страны.
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