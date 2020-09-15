Москва, , 08:38 — REGNUM Россия защищает суверенитет Белоруссии на основании договора стран — членов ОДКБ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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"Именно на этом основании (договора ОДКБ) мы делаем все для того, чтобы защитить суверенитет Белоруссии, чтобы сам белорусский народ решал, каким будет будущее своей страны», — отметил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Граждане Белоруссии должны решить судьбу своей страны, они — источник власти, и ни американцам, ни полякам, ни литовцам, ни другим странам решать судьбу Белоруссии, подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, протесты в Белоруссии продолжаются с дня выборов президента республики в августе. Несогласные с победой Александра Лукашенко каждый день выходят на митинги в городах Белоруссии.