Уфа, , 08:24 — REGNUM Хусаинов Салават Сахиевич и Уразметов Флюр Зинурович избраны депутатами Государственного Собрания — Курултая Башкирии шестого созыва. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 14 сентября состоялось 156-е заседание Центральной избирательной комиссии Башкирии, на котором заслушивалась информация, относящаяся к дополнительным выборам депутатов Государственного Собрания республики шестого созыва по Металлургическому избирательному округу №35 и Новиковскому избирательному округу №14.

Отмечается, что жалоб и обращений, которые бы повлияли на результаты этих выборов, в комиссию не поступало.

Сообщается, что Хусаинов Салават Сахиевич избран депутатом госсобрания Башкирии по Новиковскому избирательному округу №14. В этом голосовании приняли участие 22,32% избирателей. В результате он набрал 70,3% голосов.

Остальные голоса распределились следующим образом: Азиев Булат Рустэмович — 5,07%, Маматов Азат Абзалович — 6,42%, Шакиров Рустам Рашидович — 3,71%, Хакимов Загир Ахсанович — 10,97%, Бикмеева Диана Дамировна — 3,12%.

В голосовании по Металлургическому избирательному округу № 35 приняли участие 54,68% избирателей. В результате депутатом госсобрания республики избран Уразметов Флюр Зинурович. За него отдали свои голоса 65,50% избирателей.

Остальные голоса распределились следующим образом: Бахтияров Самат Салаватович— 7,48%, Иванов Виталий Александрович— 4,59%, Рудаков Юрий Аркадиевич— 4,11%, Бакиров Рустам Назипович — 5,13%, Магазов Амир Узбекович— 11,34%.

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