Курган, , 07:38 — REGNUM Итоги выборов в Курганскую областную думу седьмого созыва демонстрируют убедительную поддержку партии «Единая Россия» со стороны жителей Зауралья, прокомментировал член президиума генсовета партии, депутат Государственной думы РФ Иван Квитка результат единого дня голосования.

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Он подчеркнул, что избирательная кампания проходила в сложный период борьбы с коронавирусом.

«Для всех это был напряжённый электоральный цикл, который потребовал максимальной мобилизации для решения задач по оказанию адресной помощи гражданам в период пандемии. Наши кандидаты в депутаты Курганской областной думы предложили повестку, которая отвечала актуальным запросам избирателей. Личное общение было в приоритете. Люди это оценили», — отметил парламентарий.

Иван Квитка также отметил, что избирательная кампания этого года станет хорошим фундаментом для будущих выборов в Государственную думу в 2021 году.

Напомним, в Курганской области на выборах регионального парламента 13 сентября 2020 года по всем 17 одномандатным округам победили представители партии «Единая Россия», по единому избирательному округу за единороссов проголосовали 44,57% пришедших на выборы избирателей.

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