Каракас, , 07:18 — REGNUM Обвинение в терроризме, контрабанде оружия и преступном сговоре предъявлено гражданину США Мэттью Джону Хиту, который был задержан в Венесуэле по подозрению в шпионской деятельности, заявил венесуэльский генпрокурор Тарек Вильям Сааб в ходе пресс-конференции.

По версии властей республики, арестованный планировал акты саботажа в отношении объектов нефтяной промышленности и национальной системы электроснабжения Венесуэлы. При этом власти установили, что у него были сообщники, ордер на арест которых уже запрошен.

Генпрокурор добавил, что в телефоне Хита нашли фотографии нефтеперерабатывающих заводов и военных баз, у него обнаружили и конфисковали несколько единиц оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о задержании на одном из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в венесуэльском штате Фалькон агента спецслужб США.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро заявил, что в Венесуэле задержали американского шпиона