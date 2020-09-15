Приштина, , 06:46 — REGNUM Министерство иностранных дел и диаспоры Косово по предложению министра Мелизы Харадинай-Стублы 14 сентября приняло постановление против антисемитизма. Данное решение должно было ознаменовать решение Косово поддерживать своих стратегических партнеров в борьбе против антисемитской риторики.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава косовской дипломатии заявила, что ненависть к евреям стала причиной «Холокоста, одного из самых печальных и постыдных воспоминаний мира».

Решение МИД Косово «бороться с антисемитизмом во всех его проявлениях» может быть истолковано как проявление решимости противостать мусульманскому миру и открыть посольство в Иерусалиме.

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Напомним, 4 сентября в Вашингтоне были заключены соглашения о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией, которые предполагают взаимное признание Косово и Израиля и открытие посольства Косово в Иерусалиме. Данный пункт соглашения встретил осуждение в Евросоюзе и в мусульманском мире.

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