Анкара, , 06:41 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 14 сентября встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в резиденции турецкого лидера в Мармарисе.

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На своей странице в социальной сети Facebook политик опубликовал совместное фото и сообщил, что темой обсуждения стало продолжение двустороннего сотрудничества и ситуация на Западных Балканах:

С президентом Турции, дорогим другом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе одной из долгой бесед во время пребывания в его летней резиденции в Мармарисе, где подробно обсудили отношения Албании с Турцией, вызовы времени — усиление экономики в условиях борьбы с COVID-19, ход двустороннего сотрудничества, а также ситуацию на Западных Балканах.

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Напомним, неделю назад президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении спросить Эрдогана о намерении открыть посольство Косово в Иерусалиме после заключения Вашингтонских соглашений и взаимного признания Косово и Израиля. После этого турецкий президент поочередно побеседовал с Вучичем и президентом Косово Хашимом Тачи. Вскоре после этого в Приштине заявили, что отношения между Косово и Турцией блестящие.

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