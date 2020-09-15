Москва, 15 сентября 2020, 06:30 — REGNUM Белоруссия должна ответить на вопрос, с кем она, прежде чем проводить какие-либо конституционные реформы и прочие инициативы, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»
По его словам, как только народ страны поймет, где пролегает, пусть и фигурально, линия фронта, только тогда у Белоруссии появится необходимая ей конституция. Потому что не поняв, что есть Белоруссия, и кто есть белорусский народ, ничего с мертвой точки не сдвинется.
Он также отметил, что Россия должна знать, сколько граждан Белоруссии считают также, как сказал Лукашенко (при всей неоднозначности и изменчивости Лукашенко), а сколько предадут Россию, как только настанет время.