Москва, , 06:30 — REGNUM Белоруссия должна ответить на вопрос, с кем она, прежде чем проводить какие-либо конституционные реформы и прочие инициативы, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

«Фактически есть военная ситуация, что есть общий противник и решается одна проблема для белорусов, как для любой страны пограничья Российской Федерации. Главный единственный вопрос всех 30 лет, начиная с 1991 года: «С кем вы?». Этот вопрос должен быть решен до того, как вы будет делать конституцию, шмаституцию, восемь законов о партиях… Без решения этого вопрос вы ничего не напишете», — заявил Куликов, обращаясь к белорусам.

По его словам, как только народ страны поймет, где пролегает, пусть и фигурально, линия фронта, только тогда у Белоруссии появится необходимая ей конституция. Потому что не поняв, что есть Белоруссия, и кто есть белорусский народ, ничего с мертвой точки не сдвинется.

«Когда Лукашенко вторую вещь сегодня говорит прямо Путину: «Мы один народ». Я не хочу переоценивать, что он именно это сказал, но я хочу спросить одну вещь у вас, у белорусов, он прав сейчас? Вы также считаете, как Лукашенко? Меня это интересует!», — продолжил политолог.

Он также отметил, что Россия должна знать, сколько граждан Белоруссии считают также, как сказал Лукашенко (при всей неоднозначности и изменчивости Лукашенко), а сколько предадут Россию, как только настанет время.