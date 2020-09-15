Приштина, , 06:40 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 14 сентября провела встречу с недавно приступившим к работе главой миссии Евросоюза в Косово Томашем Шуньогом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи глава косовского МИД подтвердила приверженность Косово евро-атлантической ориентации как единственному возможному пути развития для Косово. При этом Харадинай-Стубла заявила, что Косово привержено заключению всеобъемлющего соглашения о взаимном признании с Сербией, но только при полной координации с США.

При этом политик подчеркнула, что Косово ожидает от Европейских институтов помощи в приближении признания со стороны оставшихся пяти стран ЕС, которые ещё не признали Косово — Греции, Испании, Кипра, Словакии и Румынии.

Читайте ранее в этом сюжете: Новым представителем ЕС в Косово станет чех Томаш Шуньог