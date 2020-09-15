Токио, , 07:51 — REGNUM Ёсихидэ Суга, который 14 сентября был избран главой правящей партии Японии, пообещал продолжить союз с Соединенными Штатами как краеугольный камень дипломатии и безопасности Японии, сообщает информационное агентство Kyodo.

Этот союз способствует обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в период нарастающих опасений по поводу влияния Китая.

Суга намерен продолжать курс внешней политики Абэ, основанной на сотрудничестве с США. Двусторонние отношения в годы руководства страной Синдзо Абэ в Белом доме назвали «самыми прочными из когда-либо существовавших».

Эксперт Патрик Кронин из Гудзоновского института вашингтонского аналитического центра считает, что поддержка курса Абэ, как и уважение к тому, чего удалось достичь за эти годы, существует в обеих партиях США. Однако, сказал эксперт, в преддверии президентских выборов 3 ноября трудно говорить о четкой позиции США.

Суга, которого, вероятно, 16 сентября выберут премьер-министром Японии, оставался на посту генерального секретаря кабинета министров почти восемь лет и являлся «правой рукой» Синдзо Абэ. Однако он никогда не был ни министром иностранных дел, ни министром обороны, поэтому о его дипломатических навыках известно мало.

В случае победы Дональда Трампа на выборах президента США двусторонние отношения могут продолжить быть несколько затруднительными для Японии, поскольку администрация Трампа настаивает на программе «Америка прежде всего». Это означает, что на союзников США оказывается давление, которое проявляется в том числе и в требовании к Японии платить большую часть за размещение и содержание американских войск на ее территории.

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден пообещал помогать союзникам в обеспечении безопасности, а также восстановить обязательства США перед международными организациями, которые были прерваны односторонней позицией Трампа.

Правительство США также, вероятно, будет особенно внимательно следить за позицией нового премьер-министра Японии к Китаю на фоне растущего конфликта между США и Китаем.

Washington Post считает, что Суга сохранит союз с Соединенными Штатами как основу внешней политики, наладит более тесные связи с демократическими государствами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также будет стремиться к поддержанию дружеских отношений с Китаем.