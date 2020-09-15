Чебоксары, , 05:50 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Чувашии Надежда Прокопьева может досрочно покинуть свой пост. Её заявление о сложении полномочий планируется рассмотреть сегодня, 15 сентября, на сессии Госсовета республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На заседание парламента внесён очередной кадровый вопрос. Омбудсмен Надежда Прокопьева подала заявление с просьбой «прекратить досрочно полномочия». На данном посту она работает с сентября 2017 года, срок её полномочий истекает в сентябре 2022 года.

Напомним, до перехода на должность уполномоченного по правам человека Прокопьева работала главой минюста Чувашии в команде Михаила Игнатьева. Последний был отрешён от должности в январе 2020 года. По итогам выборов 13 сентября главой Чувашии становится Олег Николаев, который с 29 января работает врио главы республики.

Отметим, что в апреле 2020 года досрочно покинула пост по собственному желанию детский омбудсмен Чувашии Елена Сапаркина. Пост до сих пор является вакантным: в июне депутатский корпус поддержал назначение на должность Виктории Владимировой, однако затем она отозвала свою кандидатуру.

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