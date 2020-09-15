Кемерово, , 05:46 — REGNUM Кемеровская область готовится к вхождению в федеральный проект «Развитие санитарной авиации». 2020 год для кузбасской санавиации — «нулевой». Контрольная точка готовности — 1 января 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В Кемеровской области за это время должны появиться 25 вертолетных площадок. На сегодняшний день к выполнению задач готово 14, ещё восемь обещают подготовить к 1 октября 2020 года. Три вертодрома с возможностью ночных стартов будут построены до 1 декабря 2020 года. На их строительство из регионального бюджета выделено 60 млн рублей.

Региональные власти заявляют, что к вступлению в проект в 2021 году Кузбасс готов полностью.

«Это звучит фантастически! Ни один другой регион не провёл столь масштабную работу по обустройство инфраструктуры для санавиации, — отметил во время Всероссийского селекторного совещания руководитель приоритетного проекта по развитию санитарной авиации Минздрава РФ Михаил Ламзин. — Это вызывает благодарность и уважение. Мы рекомендуем и другим регионам подходить к развитию данного направления медицинской помощи также основательно».