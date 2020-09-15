Токио, , 05:45 — REGNUM Первое судебное заседание по делу бывшего члена совета директоров автомобильной компании Nissan Грега Келли началось в окружном суде японской столицы Токио, сообщает газета Kyodo.

Его обвиняют в финансовых махинациях и мошенничестве. Само судебное заседание проходит в закрытом режиме, представителей СМИ на слушания не допустили.

Ранее Келли заявил, что сможет доказать свою невиновность в суде. Он также заявлял, что не разочаровывался в своем начальнике Карлосе Гоне, который сбежал из Японии, чтобы уйти от правосудия.

Как сообщало ИА REGNUM, Карлос Гон и Грег Келли обвиняются в крупных финансовых преступлениях во время пребывания на руководящих постах в компании Nissan Motor. Их подозревают в сокрытии личных доходов в течение восьми лет.

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