Токио, , 06:39 — REGNUM После того как Ёсихидэ Суга будет утверждён парламентом в должности премьер-министра, Тосимицу Мотэги сохранит пост главы МИД Японии и в новом правительстве. Об этом 15 сентября сообщает агентство Kyodo.

Напомним, новый лидер ЛДП, которым 14 сентября стал Суга, практически гарантированно станет следующим премьер-министром Японии. Это будет подтверждено на голосовании парламента 16 сентября.

Новый премьер-министр займёт пост до конца срока полномочий Синдзо Абэ — сентябрь 2021 года.

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