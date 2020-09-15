Вашингтон, , 05:38 — REGNUM Сотрудничество России и Китая в Арктике станет для США настоящим ночным кошмаром, считает эксперт американского журнала The National Interest Майкл Лайонс. Об этом он пишет в своей статье.

По мнению специалиста, борьба с РФ в арктическом регионе представляет для Вашингтона огромную проблему и США сильно отстают от России в вопросе освоения Арктики. Так, Соединенные Штаты имеют только два ледокола, а в составе российского флота насчитывается 40 таких кораблей.

Лайонс отмечает, что Россия также стремительно осваивает Северный морской путь. Кроме того, еще одной проблемой является Китай, объявивший себя «околоарктической» страной и развивающий проект «Полярный Шелковый путь».

Эксперт подчеркнул, что США должны предпринять серьезные шаги в таких направлениях, как «разведка, знание предметной области и отчеты береговой охраны», чтобы подготовиться к защите своих интересов в Арктике.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте и. о. заместителя главы Пентагона по политическим делам Джеймс Андерсон заявил, что США и РФ находятся в состоянии соперничества в Арктике.

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