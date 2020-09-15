Новосибирск, , 05:14 — REGNUM Новосибирск опять удивил всю Россию, выбрав свой городской совет, заявила заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Анна Терешкова.

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Напомним, что 13 сентября в Новосибирской области прошли выборы депутатов горсовета Новосибирска и Заксобрания региона.

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«Сейчас многие будут анализировать и делать выводы, искать причины и прогнозировать следствия, но от этого сам факт не изменится: городской совет Новосибирска отражает то, что в городе очень большой запрос на развитие, на включение граждан в городское управление и на реальный результат, — написала Терешкова на своей странице в социальной сети Facebook. — Те депутаты, кто реально работал на своих округах получили поддержку. Те, кто встречался и разговаривал с людьми, кто работал вместе с людьми — получили поддержку. Единственное общее у «новых» и «старых» депутатов — интенсивное взаимодействие с людьми».

Она поздравила Новосибирск, «который заявил о себе как о городе, имеющем собственное мнение и ценящем личности, независимо от их партийной принадлежности или независимости».