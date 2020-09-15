Нью-Йорк, США, , 04:08 — REGNUM Российский оппозиционер Алексей Навальный намерен после выздоровления вернуться в Россию, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник в немецких органах безопасности.

«Он не собирается эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и хочет продолжить свою деятельность», — заявил источник.

По данным клинике Charite, где Навальный лечится от «отравления», состояние оппозиционера улучшилось, он отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и уже может ходить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин назвал все обвинения российских властей в «отравлении» Навального голословными и несостоятельными. Стоит отметить, что никаких доказательств «отравления» немецкая сторона так и не предоставила. При этом в российских пробах, взятых у оппозиционера в Омске, никаких следов отравляющих веществ обнаружено не было.

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