Москва, , 03:57 — REGNUM Указ, отменяющий закон «О федеральном государственном учреждении «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» (НЦУКС) подписал президент России Владимир Путин. Текст документа доступен на официальном интернет-портале правовой информации.

Решение вступает в силу с даты подписания указа — 14 сентября 2020 года. НЦУКС МЧС РФ появился в 2008 году. В 2019 года указанная структура была ликвидирована как самостоятельное юрлицо, а в июне этого года стала структурным подразделением МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января Владимир Путин своим указом упразднил Министерство по делам Северного Кавказа.

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