Киев, , 03:05 — REGNUM Потрясения наподобие украинского майдана будут угрожать Белоруссии, если руководство страны не начнет диалог с народом, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

По словам украинского главы, в республике протестующие ведут себя мирно, но при этом «подвергаются жестокому обращению».

Владимир Зеленский «Люди борются за свободу и за демократию, без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания. Многие демонстранты подвергаются жестокому обращению со стороны государства. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде «майдана».

Также Зеленский подчеркнул, что народ Белоруссии должен самостоятельно решать свою судьбу, а вмешательство в процесс извне недопустимо.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября бывший украинский вице-премьер Роман Бессмертный заявил, что Украине угрожает новый майдан из-за деструктивной политики Владимира Зеленского.

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