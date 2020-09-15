Киев, 15 сентября 2020, 03:05 — REGNUM Потрясения наподобие украинского майдана будут угрожать Белоруссии, если руководство страны не начнет диалог с народом, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.
По словам украинского главы, в республике протестующие ведут себя мирно, но при этом «подвергаются жестокому обращению».
Также Зеленский подчеркнул, что народ Белоруссии должен самостоятельно решать свою судьбу, а вмешательство в процесс извне недопустимо.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября бывший украинский вице-премьер Роман Бессмертный заявил, что Украине угрожает новый майдан из-за деструктивной политики Владимира Зеленского.
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