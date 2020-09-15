Кабул, , 02:57 — REGNUM Бывший сенатор Афганистана Ранджин Мушквани и пятеро его охранников погибли при нападении террористов из группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что нападение произошло в провинции Бадгис 14 сентября. Машина, в которой передвигался бывший сенатор, подорвалась на бомбе, заложенной на дороге. В результате взрыва погиб политик и пятеро его охранников.

«Второй автомобиль, сопровождавший Мушквани, также подвергся атаке после взрыва», — отметил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября террористы атаковали сотрудников полиции Афганистана на востоке страны. В результате атаки погибли пятеро полицейских, еще семеро получил ранения.

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