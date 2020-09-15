Багдад, , 02:45 — REGNUM Ракетному обстрелу подверглась «Зеленая зона» в Багдаде — район, где расположены иракские государственные учреждения и иностранные дипломатические миссии, передает телеканал Al Sumaria со ссылкой на силовые ведомства.

Отмечается, что по указанной территории выпустили по меньшей мере две ракеты. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Для защиты посольства США от атаки были использованы системы ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября под Багдадом неизвестные осуществили подрыв бомбы на дороге в момент движения колонны снабжения коалиционных сил.

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