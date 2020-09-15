Лондон, , 02:14 — REGNUM Законопроект о внутреннем рынке, вызвавший протест в Евросоюзе, 14 сентября был принят парламентом Великобритании во втором чтении. Голосование в палате общин в прямом эфире транслировал телеканал парламента.

Спорный законопроект поддержали 340 депутатов, против него проголосовали 263. Парламентские комитеты намерены продолжить обсуждение спорного билля перед внесением поправок и третьим чтением.

Напомним, что предлагаемый закон, в случае его принятия, будет регулировать торговые отношения между составными частями Соединённого Королевства после окончания переходного периода после Brexit 31 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что принятие Великобританией закона о внутренних рынках, противоречащего соглашению о выходе из Евросоюза, «просто немыслимо», поскольку «Соединённое Королевство — это развитая демократия».

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