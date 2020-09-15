Москва, , 00:59 — REGNUM Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации (СБ РФ) Николай Патрушев 15 сентября обсудит с коллегами из стран Шанхайской организации сотрудничества ситуацию в области стабильности и безопасности на пространстве ШОС. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба СБ РФ.

В ходе уже пятнадцатой встречи секретарей советов безопасности стран ШОС будут рассматриваться дальнейшие перспективы сотрудничества и вопросы совместной практической деятельности, «направленной на противодействие вызовам и угрозам безопасности, в том числе по линии Региональной антитеррористической структуры ШОС».В сообщении пресс-службы отмечается, что важнейшими вопросами, которые будут затронуты в ходе переговоров, являются вопросы «совершенствования механизмов взаимодействия государств — членов ШОС в сферах противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности, а также обеспечения международной информационной безопасности».

Напомним, что Россия в 2019—2020 годах председательствует в ШОС.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в режиме онлайн пройдёт саммит глав государств — членов ШОС, после чего председательство перейдёт от России к Таджикистану.

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