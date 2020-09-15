Скопье, , 06:47 — REGNUM В воскресенье, 13 сентября, в центре столицы Северной Македонии Скопье незадолго до футбольного матча Вардар-Скопье неизвестные стали выкрикивать националистические лозунги, среди которых печально известный со времен Косовской войны «хороший албанец — мертвый албанец». Митингующие также исполняли антиалбанские песни.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, подобные выкрики и песни стали нормой для болельщиков вардарской футбольной команды «Комитет», а потому «никому не приходит в голову осудить такие расистские выкрики».

Заместитель премьер-министра Северной Македонии Артан Груби выступил с осуждением произошедшего, подчеркнув, что разжигание межэтнической розни противоречит евроатлантическим устремлениям страны.

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