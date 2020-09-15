Сараево, , 07:50 — REGNUM 14 сентября председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович провёл прощальную встречу с послом Франции в БиГ Гийомом Руссоном. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

На встрече были отмечены хорошие и дружественные отношения между Боснией и Герцеговиной и Французской Республикой. Председатель Шефик Джаферович выразил свою признательность послу Франции за личный вклад в улучшение отношений между двумя странами на двустороннем уровне.

Председатель президиума БиГ поблагодарил посла за все то, что сделала Франция и что делает для Боснии и Герцеговины, начиная с установления мира и заканчивая поддержкой евроатлантической интеграции Боснии и Герцеговины. Он выразил большие ожидания в связи с предстоящим открытием офиса французского агентства по развитию в Боснии и Герцеговине. Собеседники выразили свою приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества и общих отношений, уделив особое внимание укреплению экономических связей.

Высоко оценив отношения между двумя странами, посол Гийома Руссон подчеркнул, что он покидает Боснию и Герцеговину в качестве её честного друга, уверенного в прогрессе и процветании страны. Председатель президиума Шефик Джаферович в свою очередь пожелал послу Гийоме Руссону счастья и успехов в личном и деловом плане.